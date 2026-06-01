Первый рейс «Аэрофлота» отправился из Москвы в Дубай почти полностью загруженным
Российский авиаперевозчик возобновил регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты после трехмесячного перерыва, отправив первый самолет с высокой коммерческой загрузкой.
Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дубай после продолжительной паузы вылетел почти с полной загрузкой, передает РИА «Новости». Авиасообщение было приостановлено на три месяца из-за ограничений.
«Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс SU520 Москва – Дубай вылетел сегодня утром на самолёте Boeing 737-800 с практически полной коммерческой загрузкой», – заявили представители компании. Ранее, в середине мая, перевозчик анонсировал возвращение на этот маршрут с 1 июня.
Полеты будут осуществляться ежедневно на лайнерах Boeing 737. С 1 июля частота рейсов увеличится до двух в сутки. Российские авиационные власти вводили запрет на полеты на Ближний Восток в начале марта из-за обострения ситуации в регионе. После снятия ограничений Росавиацией компании смогли возобновить рейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «Аэрофлот» приостановил полеты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе.
В апреле Росавиация отменила рекомендации по ограничению авиасообщения с ближневосточными государствами.
В середине мая отечественные перевозчики запланировали возвращение на рынок Эмиратов.