Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?0 комментариев
Израильские ВВС перехватили две ракеты из Ливана
ВВС Израиля перехватили две ракеты из Ливана над Хайфским заливом
Израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы, сообщили в Армии обороны Израиля.
Военно-воздушные силы Израиля перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Хайфского залива, передает ТАСС.
Армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что до перехвата ракет воздушная тревога была объявлена не только в Хайфе, но и в населенном пункте Талмей-Элазар, расположенном к югу от города. Также тревога была объявлена в районе Верхней Галилеи.
Ранее «Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.
До этого ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.
В свою очередь, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура.