Израильские ВВС перехватили две ракеты из Ливана

ВВС Израиля перехватили две ракеты из Ливана над Хайфским заливом

Tекст: Вера Басилая

Военно-воздушные силы Израиля перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после срабатывания сирен воздушной тревоги в районе Хайфского залива, передает ТАСС.

Армейская пресс-служба Израиля сообщила о том, что до перехвата ракет воздушная тревога была объявлена не только в Хайфе, но и в населенном пункте Талмей-Элазар, расположенном к югу от города. Также тревога была объявлена в районе Верхней Галилеи.

Ранее «Хезболла» нанесла удар управляемой ракетой по израильскому бульдозеру на юге Ливана, что привело к ранениям среди израильских военнослужащих.

До этого ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

В свою очередь, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура.

