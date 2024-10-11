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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    11 октября 2024, 11:05 • Новости дня

    ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане

    Армия Израиля уничтожила Эриба Аль-Шаджа, ответственного за обстрелы Рамот-Нафтали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно провела операцию по ликвидации командира ракетных войск спецотряда «Радван» ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа. Как передает РИА «Новости», операция была осуществлена на территории Ливана в районе Мейс Эль-Джабаль. Этот командир отвечал за обстрелы израильского поселения Рамот-Нафтали, расположенного на севере Израиля.

    Сообщается, что боевые истребители ВВС Израиля были задействованы для уничтожения Аль-Шаджа. Он был ключевой фигурой в организации «Хезболла», и его ликвидация рассматривается Израилем как значимый успех в борьбе с этой группировкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура. Также сообщалось, что сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став 12-м израильским солдатом, погибшим в этом конфликте.

    10 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН

    Небензя указал на нарушение Израилем условия принятия страны в 1949 году в ООН

    Небензя напомнил Израилю об условии принятия страны в ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили ему членство в организации. Он подчеркнул, что в 1949 году Израиль был принят в ООН при условии соблюдения резолюций 181 и 194, касающихся плана раздела Палестины, а также темы беженцев. Резолюция 194 стала основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА «Новости».

    Комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета 6 октября одобрила проект закона, запрещающий деятельность БАПОР на территории Израиля. По словам Небензи, такие инициативы нарушают «устав ООН, Конвенцию о привилегиях и иммунитетах ООН и профильные резолюции», что может вызвать негативные последствия для Ближнего Востока и системы ООН в целом. «По сути, Израиль претендует на право вводить произвольные запреты на работу неугодных специализированных агентств Всемирной Организации», – сказал Небензя.

    По его словам, «складывается парадоксальная ситуация: саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения и понимания, которые позволили ему вступить в ООН».

    «При этом самим палестинцам по-прежнему отказывается в полноправном членстве во Всемирной Организации», – заявил он. Небензя также отметил, что продолжающийся конфликт в Газе является результатом упрямства израильского руководства и его американских покровителей.

    Российский дипломат подчеркнул, что действия Израиля, препятствующего Совету Безопасности ООН прервать цикл насилия, вызывают негодование у всех, кто еще способен на сострадание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Утверждалось, что некоторых сотрудников данной организации заподозрили в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Ряд стран решил приостановить финансирование БАПОР.

    Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан. После этого Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» сообщила о поражении израильского танка Merkava

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ливанском городе Рас-эн-Накура бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava, об этом заявили в шиитском движении в четверг.

    Бойцы поразили двигавшийся к городу танк управляемыми ракетами, зафиксировано прямое попадание в машину, сообщили в «Хезболле», передает ТАСС.

    Отмечается, что в экипаже танка есть как раненые, так и убитые.

    После поражения машины бойцы начали стрелять по израильским военным, пытавшимся эвакуировать раненых и убитых.

    Ранее израильские СМИ сообщили о гибели своего 12-го военного в ходе боев с «Хезболлой».

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    8 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами

    Армия Израиля зафиксировала обстрел Хайфы из Ливана 85 ракетами

    Стало известно о массированном обстреле Израиля ракетами
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские военные зарегистрировали массированный ракетный обстрел из Ливана в сторону Хайфы, выпущено около 85 ракет.

    Как сообщает ТАСС, израильская армия зафиксировала массированный обстрел в направлении Хайфы. В сторону крупнейшего северного города Израиля из Ливана было выпущено около 85 ракет. Информация об ущербе и пострадавших на данный момент уточняется.

    В ответ на атаку израильские воздушные силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на южной окраине Бейрута. По данным местной службы гражданской обороны, бомбардировка затронула квартал Рувейс и здания на проспекте Хади Насруллы. Из-за продолжающегося обстрела пожарные и спасательные службы не могут добраться до пострадавших районов, что усложняет ликвидацию последствий атаки.

    Ранее отряды «Хезболлы» заявили об атаке на израильскую военную базу Глилот, расположенную под Тель-Авивом, и обстреле нескольких других объектов в северной части страны.

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    10 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане

    The Times of Israel: В боях с «Хезболлой» за девять дней погиб 12-й израильский военный

    Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане
    @ EPA/TASS

    Сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став двенадцатым израильским солдатом, погибшим в этом конфликте, сообщают израильские СМИ.

    В бою с «Хезболлой» в Южном Ливане погиб сержант-майор резерва ЦАХАЛ Ронни Ганизат, сообщила The Times of Israel. Он служил в 5030-м батальоне бригады Алон. Ганизату было 36 лет, он проживал в Гиват-Шмуэль.

    Еще один резервист из того же батальона был серьезно ранен в ходе инцидента и доставлен в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.

    Ганизат стал двенадцатым израильским солдатом, погибшим в ходе наземного наступления против «Хезболлы» в Ливане и операций на границе. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются столкновения между израильскими и ливанскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» успешно отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимо избежать масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа. Израиль начал проведение военной операции против Ливана, подчеркивая, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов».

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    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

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    9 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.

    Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

    Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

    После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

    Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

    Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

    Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

    Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

    Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

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    9 октября 2024, 12:58 • Новости дня
    Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.

    «В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.

    Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.

    Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.

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    9 октября 2024, 11:01 • Новости дня
    «Хезболла» отразила атаку израильских сил на юге Ливана

    «Хезболла» вступила в бой с израильскими силами в районе Эль-Ляббуна на юге Ливана

    Бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» вступили в боестолкновение с израильскими военнослужащими в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что «бойцы исламского сопротивления атаковали неприятельские силы, проникшие на ливанскую территорию, из артиллерийских орудий и минометов». В результате атаки противник понес потери и был вынужден отступить к границе.

    Перестрелка также произошла в районе Марун-эр-Рас в восточном секторе ливанского юга. Шиитские отряды выпустили несколько управляемых ракет по боевой технике израильской армии. В окрестностях Блиды была подорвана взрывчатка на пути израильской колонны, что привело к потерям среди израильских военнослужащих: некоторые были убиты, другие получили ранения.

    С утра бойцы «Хезболлы» обстреливали из реактивных систем залпового огня израильские поселения Авивим, Дишон, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сообщается, что было выпущено не менее 60 ракет по позициям израильских войск в районе Метула, что свидетельствует о значительном обострении конфликта в этом регионе.

    Израильская армия в среду заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО. Накануне израильские ВВС заявляли, что уничтожили в Ливане 50 членов «Хезболлы», включая шестерых командиров.

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    8 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Иранские военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    Tекст: Александра Юдина

    Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.

    Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.

    «Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.

    Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

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    10 октября 2024, 14:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по штаб-квартире миссии ООН в Ливане

    Al Jazeera: Армия Израиля обстреляла вышку миротворцев ООН UNIFIL на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные обстреляли смотровую вышку в штаб-квартире миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Jazeera со ссылкой на источник в миротворческой миссии, инцидент произошел в поселении Рас-эн-Накура на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    Накануне бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы.

    Ранее в Белом доме заявили о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем. Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные цели Израиля в Ливане.

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    10 октября 2024, 04:40 • Новости дня
    США заявили о недопустимости повторения в Ливане разрушений Газы

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Нельзя допустить масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    По словам Жан-Пьер, ситуация в палестинском анклаве и Ливане подчеркивает необходимость поскорее остановить конфликт и обеспечить условия для устойчивого мира. Администрация США заверила, что пытается инициировать процесс прекращения огня, который создаст возможность для обсуждения дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан.

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    10 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Израиль атаковал иранский завод в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по заводу Saba в cирийском Хомсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в сирийской провинции Хомс.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по иранскому машиностроительному заводу Saba, расположенному в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».

    Директор индустриального города Хесья Амер Халиль подтвердил информацию об атаке, заявив: «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод».

    По словам Халиля, удары продолжаются, что указывает на возможное обострение ситуации в регионе.

    Накануне Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом, между тем радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля. Иранские вооруженные силы утверждают, что находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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