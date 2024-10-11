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ЦАХАЛ ликвидировал главу ракетного подразделения «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля уничтожила Эриба Аль-Шаджа, ответственного за обстрелы Рамот-Нафтали
Истребители ВВС Израиля ликвидировали Эриба Аль-Шаджа, командира ракетного подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла», в районе Мейс Эль-Джабаль на территории Ливана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно провела операцию по ликвидации командира ракетных войск спецотряда «Радван» ливанского движения «Хезболла», Эриба Аль-Шаджа. Как передает РИА «Новости», операция была осуществлена на территории Ливана в районе Мейс Эль-Джабаль. Этот командир отвечал за обстрелы израильского поселения Рамот-Нафтали, расположенного на севере Израиля.
Сообщается, что боевые истребители ВВС Израиля были задействованы для уничтожения Аль-Шаджа. Он был ключевой фигурой в организации «Хезболла», и его ликвидация рассматривается Израилем как значимый успех в борьбе с этой группировкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» уничтожили израильский танк Merkava в ливанском городе Рас-эн-Накура. Также сообщалось, что сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став 12-м израильским солдатом, погибшим в этом конфликте.