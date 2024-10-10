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Израиль потерял двенадцатого солдата в бою с «Хезболлой» в Ливане
The Times of Israel: В боях с «Хезболлой» за девять дней погиб 12-й израильский военный
Сержант-майор запаса Ронни Ганизат, служивший в батальоне 5030 бригады Алон, погиб в ходе боевых действий с «Хезболлой» на юге Ливана, став двенадцатым израильским солдатом, погибшим в этом конфликте, сообщают израильские СМИ.
В бою с «Хезболлой» в Южном Ливане погиб сержант-майор резерва ЦАХАЛ Ронни Ганизат, сообщила The Times of Israel. Он служил в 5030-м батальоне бригады Алон. Ганизату было 36 лет, он проживал в Гиват-Шмуэль.
Еще один резервист из того же батальона был серьезно ранен в ходе инцидента и доставлен в больницу. Информация о его состоянии пока не уточняется.
Ганизат стал двенадцатым израильским солдатом, погибшим в ходе наземного наступления против «Хезболлы» в Ливане и операций на границе. Ситуация в регионе остается напряженной, продолжаются столкновения между израильскими и ливанскими силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Хезболлы» успешно отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимо избежать масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа. Израиль начал проведение военной операции против Ливана, подчеркивая, что речь идет лишь о проведении «ограниченных рейдов».