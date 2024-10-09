«Хезболла» отразила атаку израильских сил на юге Ливана

«Хезболла» вступила в бой с израильскими силами в районе Эль-Ляббуна на юге Ливана

Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» вступили в боестолкновение с израильскими военнослужащими в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что «бойцы исламского сопротивления атаковали неприятельские силы, проникшие на ливанскую территорию, из артиллерийских орудий и минометов». В результате атаки противник понес потери и был вынужден отступить к границе.

Перестрелка также произошла в районе Марун-эр-Рас в восточном секторе ливанского юга. Шиитские отряды выпустили несколько управляемых ракет по боевой технике израильской армии. В окрестностях Блиды была подорвана взрывчатка на пути израильской колонны, что привело к потерям среди израильских военнослужащих: некоторые были убиты, другие получили ранения.

С утра бойцы «Хезболлы» обстреливали из реактивных систем залпового огня израильские поселения Авивим, Дишон, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сообщается, что было выпущено не менее 60 ракет по позициям израильских войск в районе Метула, что свидетельствует о значительном обострении конфликта в этом регионе.

Израильская армия в среду заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО. Накануне израильские ВВС заявляли, что уничтожили в Ливане 50 членов «Хезболлы», включая шестерых командиров.