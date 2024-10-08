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Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане
Израиль сообщил о ликвидации 50 боевиков «Хезболлы» в подземных объектах Ливана
Израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.
Аармия Израиля провела массированную атаку на южные районы Ливана 7 октября, уничтожив 50 радикалов шиитского движения «Хезболла», включая шесть старших командиров. Целью ударов стали подземные инфраструктуры, связанные с деятельностью боевиков, передает ТАСС.
Израильская армия заявила, что удары были нанесены по командным пунктам «Хезболлы», расположенным под землей.
Удары затронули подразделения «Насер», «Бадер», «Азиз» и специальное подразделение «Радван».
«Хезболла» создала обширную сеть подземной инфраструктуры на юге Ливана для нападений на израильских военных и реализации планов атак на северные населенные пункты Израиля.
По оценкам израильских военных, за последние сутки было поражено 95 целей, связанных с «Хезболлой», включая 10 объектов спецсил «Радван» и 30 объектов, ответственных за ракеты средней дальности. Эти действия поддерживают точечную деятельность Армии обороны Израиля в Южном Ливане, направленную на изменение ситуации с безопасностью на севере Израиля.
23 сентября израильская армия начала операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы», нанося авиаудары по военным объектам движения.
27 сентября в результате удара в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла. «Хезболла» подтвердила его гибель и выразила намерение продолжать противостояние Израилю.
В ночь на 1 октября началась наземная операция на юге Ливана.
Ранее Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.