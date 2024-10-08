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«Хезболла» заявила о гибели 35 израильских солдат в Ливане
«Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана
Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.
Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» сообщают о продолжении ожесточенных боев на юге Ливана, передает ТАСС.
По информации коммюнике, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», в результате столкновений с израильской армией погибли не менее 35 израильских солдат и офицеров, а около 200 получили ранения.
В коммюнике также подчеркивается, что израильским войскам не удается закрепиться на ливанской территории и занять некоторые южные деревни. «Хезболла» утверждает, что их отряды успешно противодействуют попыткам израильских элитных подразделений продвинуться на ливанскую территорию.
Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла о готовности защищать ливанскую территорию от любых агрессивных действий со стороны Израиля. Организация имеет значительное влияние в южной части Ливана, где располагаются ее вооруженные формирования.
Израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.