Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
Израиль начал точечные операции против «Хезболлы» в Ливане
Израиль начал точечные операции против «Хезболлы» на юго-западе Ливана
ЦАХАЛ сообщил о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане, задействовав 146-ю дивизию.
Израиль начал ограниченные операции против шиитского движения «Хезболла» на юго-западе Ливана, сообщает ТАСС.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в понедельник начались локальные и целенаправленные действия против террористических объектов и инфраструктуры «Хезболлы».
В операции участвует 146-я дивизия, которая ранее занималась оборонительными действиями на северо-западной границе Израиля и Ливана. Эти операции направлены на усиление безопасности региона и предотвращение угроз со стороны «Хезболлы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана. Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев. В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.