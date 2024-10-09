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Армия Израиля зафиксировала более 3 тыс ракетных атак из Ливана после 23 сентября
Израильские военные зафиксировали запуск более 3 тыс ракет из Ливана с 23 сентября
Израильская армия заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более трех тысяч ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО.
По данным, опубликованным ТАСС, с 23 сентября из Ливана в сторону Израиля было выпущено более трех тысяч ракет.
Эти атаки произошли после начала израильской операции «Стрелы севера» против шиитской организации «Хезболла».
Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что многие из ракет были успешно перехвачены системами ПВО и ВВС.
В последние дни были зафиксированы перехваты десятков ракет и беспилотников, направленных не только из Ливана, но и из сектора Газа, Йемена и Ирака. Израильские силы продолжают активно защищать воздушное пространство, обеспечивая безопасность граждан.
Операция «Стрелы севера» началась 23 сентября с массированных авиаударов по объектам «Хезболлах» и привела к гибели генерального секретаря организации, шейха Хасана Насруллы, в результате удара в Бейруте 27 сентября.
Организация подтвердила его смерть и заверила, что будет сопротивляться Израилю. В начале октября началась наземная операция в южных районах Ливана.