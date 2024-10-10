США заявили о недопустимости повторения в Ливане разрушений Газы

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем

Tекст: Антон Антонов

«Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

По словам Жан-Пьер, ситуация в палестинском анклаве и Ливане подчеркивает необходимость поскорее остановить конфликт и обеспечить условия для устойчивого мира. Администрация США заверила, что пытается инициировать процесс прекращения огня, который создаст возможность для обсуждения дипломатического урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан.