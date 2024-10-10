Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».4 комментария
США заявили о недопустимости повторения в Ливане разрушений Газы
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о недопустимости повторения в Ливане масштабных разрушений Газы Израилем
Нельзя допустить масштабных разрушений в Ливане, аналогичных тем, что произошли в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не можем допустить и не допустим того, чтобы Ливан превратился в Газу, еще в одну Газу. Это не то, что мы хотим видеть», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.
По словам Жан-Пьер, ситуация в палестинском анклаве и Ливане подчеркивает необходимость поскорее остановить конфликт и обеспечить условия для устойчивого мира. Администрация США заверила, что пытается инициировать процесс прекращения огня, который создаст возможность для обсуждения дипломатического урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, который все еще проводит военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и вторгся в Ливан.