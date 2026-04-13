Сейсмолог сообщил об активном движении тектонических блоков на Каспии

Сейсмолог Етирмишли сообщил об активном движении тектонических блоков на Каспии

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана Гурбан Етирмишли заявил о текущем активном движении тектонических блоков в Каспийском море, передает РИА «Новости».

8 и 9 апреля у азербайджанского побережья зарегистрировали шесть землетрясений магнитудой от 3,3 до 5,3.

«В Каспийском море наблюдается активное движение тектонических блоков. Частые подземные толчки свидетельствуют об этом. Землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее 8 апреля в Каспийском море, привело в движение все слои, поэтому афтершоки будут продолжаться», – сказал главный сейсмолог Азербайджана.

Специалист добавил, что на территории Азербайджана возможны ощутимые толчки силой от трех до пяти баллов. Он отметил, что афтершоки продлятся до снижения сейсмической активности к фоновому уровню. Ежесуточно в стране фиксируют от 20 до 50 микроземлетрясений, которые сейсмологи называют «дыханием земли». Это явление указывает на отсутствие блокировки энергии, способной привести к более разрушительным ударам.

В ночь на понедельник в акватории Каспия на глубине 18 километров произошло очередное землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки ощущались жителями Ленкоранского района Азербайджана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за двое суток сейсмологи зафиксировали в акватории Каспийского моря серию из шести подземных толчков. Позже на глубине более 74 километров произошло новое землетрясение магнитудой 3,3.

Накануне этих событий специалисты выявили в данном регионе еще один подземный толчок средней силы.