У побережья Азербайджана зафиксировали серию сильных землетрясений

Сейсмологи зафиксировали шесть землетрясений в Каспийском море за двое суток

Tекст: Мария Иванова

О сейсмической активности у берегов республики сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана. Всего зафиксировано шесть эпизодов с магнитудами от 3,3 до 5,3.

«В Каспийском море на глубине 12 километров произошло землетрясение магнитудой 3.3», – сообщили в ведомстве.

Накануне вечером специалисты выявили толчок магнитудой 4,3 на глубине 72 километров. Утром следующего дня произошло самое мощное землетрясение серии магнитудой 5,3. Позже в течение суток приборы зарегистрировали еще три сейсмических события.

Предыдущее сильное землетрясение в этом регионе произошло 24 ноября 2023 года. Тогда магнитуда составила 5,2, а эпицентр находился на глубине 61 километра. Подземные толчки ощущались на Апшеронском полуострове силой до пяти баллов, что привело к задержкам в движении поездов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в районе Каспийского моря неподалеку от побережья России произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки от этого сейсмического события ощутили жители городов и районов по всему Дагестану.