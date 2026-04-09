Финляндия и Украина решили совместно создавать гусеничные наземные дроны
Yle: Финляндия и Украина произведут наземные дроны для Северной Европы
Предприятия Финляндии и Украины в этом году начнут совместный выпуск гусеничных беспилотников, специально адаптированных для сурового климата и ландшафта Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.
Предприятие New Paakkola намерено запустить серийный выпуск техники уже в текущем году, передает РИА «Новости» со ссылкой на корпорацию Yle.
«Компания подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской фирмой Remtechnology и финскими инвесторами», – говорится в сообщении. Будущие аппараты получат гусеничный ход.
Исполнительный директор организации Томми Юнтикка уточнил, что основным направлением сбыта станет не Украина. Руководитель добавил, что специалисты доработают аппараты для эффективного использования в ландшафте и климате северных государств. Заказчики смогут самостоятельно оснащать технику необходимым оборудованием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников для поставок Киеву. Позже Украина и Норвегия договорились о совместном выпуске дронов для украинской армии.
Министры обороны Украины и Литвы подписали соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных аппаратов.