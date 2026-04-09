  • Новость часаЭксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Брюссель подкладывает бомбу под Евросоюз
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Стало известно, на что США потратят колоссальный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    NYT: Хрупкое перемирие США и Ирана начинает рушиться
    Стало известно об установке Ираном мин в Ормузском проливе
    Кадыров опроверг отправку чеченских подразделений в Иран
    «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 11:22 • Новости дня

    Финляндия и Украина решили совместно создавать гусеничные наземные дроны

    Yle: Финляндия и Украина произведут наземные дроны для Северной Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятия Финляндии и Украины в этом году начнут совместный выпуск гусеничных беспилотников, специально адаптированных для сурового климата и ландшафта Северной Европы, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Предприятие New Paakkola намерено запустить серийный выпуск техники уже в текущем году, передает РИА «Новости» со ссылкой на корпорацию Yle.

    «Компания подписала предварительное соглашение о производстве платформ для дронов с украинской фирмой Remtechnology и финскими инвесторами», – говорится в сообщении. Будущие аппараты получат гусеничный ход.

    Исполнительный директор организации Томми Юнтикка уточнил, что основным направлением сбыта станет не Украина. Руководитель добавил, что специалисты доработают аппараты для эффективного использования в ландшафте и климате северных государств. Заказчики смогут самостоятельно оснащать технику необходимым оборудованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников для поставок Киеву. Позже Украина и Норвегия договорились о совместном выпуске дронов для украинской армии.

    Министры обороны Украины и Литвы подписали соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных аппаратов.

    9 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В гавани города Измаил в Одесской области дроны-камикадзе атаковали корабли, доставившие бронетехнику и беспилотные аппараты для украинской армии из Европы.

    Кадры точного попадания аппарата «Герань» по стоящему у причала сухогрузу опубликовали в соцсетях, пишет «Российская газета».

    Беспорядочный огонь из стрелкового оружия не смог остановить дрон. В результате удара в центральной части корпуса произошел мощный взрыв и начался сильный пожар.

    По данным местного подполья, целью атаки стали два корабля с военной техникой из Европы. Первый сухогруз привез броневики и самоходные гаубицы. Во время налета часть техники уже была выгружена на причал, но оставалась на территории порта.

    Второе судно ожидало своей очереди у слипов и было полностью загружено беспилотниками иностранного производства. Оба транспорта получили серьезные повреждения. Кроме того, сильно пострадало портовое отделение пограничной службы, где зафиксированы убитые и раненые.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки натовских дронов в порту Измаила. Ранее российские беспилотники атаковали судно с военными поставками у этого же города.

    Комментарии (11)
    8 апреля 2026, 17:35 • Новости дня
    Hraparak: Путин провел в Кремле жесткий разговор с Пашиняном

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 апреля в Москве после официальной части состоялись переговоры в закрытом формате, которые носили весьма напряженный характер, сообщают армянские СМИ.

    После официальной части переговоров лидеры провели дополнительную беседу без прессы, сообщает армянская газета Hraparak, пишет Lenta.ru.

    «После [публичной] встречи [в Кремле] Владимира Путина и Никола Пашиняна (...) по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», – сообщают журналисты.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на встрече лидеров двух стран обсуждались темы, связанные с будущими выборами в Армении. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    При этом, как рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, Пашинян удостоился холодного приема в Москве. По его оценкам, визит для премьера Армении «был очень тяжелым».

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    Комментарии (0)
    8 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иранские дроны нанесли удары по объектам Kuwait Petroleum Corporation

    @ Anadolu Picture/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько объектов Kuwait Petroleum Corporation, а также электростанция и водоочистные установки пострадали в результате ударов иранских беспилотников, сообщило министерство внутренних дел Кувейта.

    Атаки нанесли значительный материальный ущерб, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    «Несколько важных объектов, принадлежащих Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергии и водоснабжения, подверглись серии интенсивных ударов иранских беспилотников. В результате атак был нанесен значительный материальный ущерб», – сообщило МВД Кувейта в соцсетях.

    Как сообщает Интерфакс, удары были нанесены в среду. «С рассвета среды ряд жизненно важных объектов, подведомственных Kuwait Petroleum Corporation и министерству электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергии, подвергся интенсивной серии иранских атак с использованием враждебных беспилотных летательных аппаратов»,  – приводит заявление министерства агентство.

    На прошлой неделе Кувейт сообщил о повреждении опреснительной станции после удара Ирана.

    Комментарии (6)
    8 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    В США раскрыли настоящее имя создателя биткоина

    NYT назвала британца Адама Бэка возможным создателем биткоина

    @ Niklas Larsson/Zuma/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Газета New York Times провела расследование, в результате которого связала известного криптографа Адама Бэка с личностью загадочного создателя биткоина.

    Расследование журналиста Джона Керрейру выявило цепочку косвенных улик, указывающих на возможную связь между британским криптографом Адамом Бэком и Сатоши Накамото, под чьим псевдонимом был опубликован алгоритм биткоина, пишет New York Times. В материале отмечается, что Бэк в 1997 году разработал систему Hashcash, которая легла в основу технологии майнинга, используемой в биткоине.

    Журналист отметил совпадения в идеях, терминах и подходах, а также пересечения в профессиональных кругах. «Создатель биткоина скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото в течение 17 лет. Однако цепочка улик, запрятанных глубоко в криптовалютной истории, привела к 55-летнему программисту по имени Адам Бэк», – говорится в публикации NYT.

    Сам Адам Бэк публично опроверг эти предположения в соцсети X, подчеркнув, что не имеет отношения к авторству биткоина и не знает, кто такой Сатоши Накамото.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рынок криптовалют просел после сообщений об ударах по иранскому месторождению «Южный Парс».

    В среду утром стоимость биткоина растет более чем на 4% после анонсирования двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.

    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская раскритиковала оскорбления в свой адрес и напомнила о многообразии России и праве каждого на собственный выбор.

    Поклонская опубликовала пост в своем Telegram-канале, где подробно ответила на оскорбления, последовавшие после интервью Ксении Собчак.

    «Посыл подобных оскорблений в мой адрес со стороны людей, пропитанных «любовью к ближнему», – это лукавство», – заявила Поклонская.

    Поклонская подчеркнула, что не имеет отношения к христианству и является абсолютно нерелигиозным человеком. Она отметила, что представители религиозных сообществ должны проявлять терпимость и уважение к другим взглядам, включая атеистов, буддистов, иудеев, мусульман и язычников.

    Она также заявила, что Россия является многообразной страной, где каждый может считать ее своим домом независимо от религиозной принадлежности.

    «Со своими внутренними церковными вопросами пусть разбираются люди, являющиеся либо «пастухами», либо «паствой». Я же не вхожу ни в одну из этих групп и не претендую на знание библейских канонов данной религии. Что думаю я о ней – не имеет никакого значения для других людей, самостоятельно и свободно имеющих право выбора, кой я уважаю и не оказываю давления, являясь «ловцом душ человеческих», – заявила Поклонская.

    Затронув языковой вопрос, Поклонская призналась, что родилась и прожила на Украине 34 года, однако хлеб называли «хлібом», а не «паляницею». Она призвала не обижаться на языковые различия и отметила, что этот пост написала исключительно в ответ на оскорбления в свой адрес.

    Ранее Поклонская рассказала о своем отказе от христианства как о результате личного жизненного опыта.

    Замглавы синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе усомнился в подлинности христианских убеждений Поклонской после ее заявления о переходе к язычеству.

    Новый языческий образ Поклонской, включавший поздравления с праздником Мабон и открытый урок о рунах, вызвал бурную реакцию в Сети.

    Комментарии (27)
    8 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану
    @ Jonathan Raa/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение судов через Ормузский пролив временно остановлено после нарушений перемирия на фоне ударов Израиля по территории Ливана.

    Иран временно приостановил пропуск судов через Ормузский пролив, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию иранского агентства Fars. Причиной стало нарушение соглашения о перемирии после атак Израиля по территории Ливана.

    По данным агентства, транзит судов через Ормузский пролив сейчас полностью остановлен. С момента начала действия перемирия через пролив успели пройти только два нефтяных танкера.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария

    Тегеран изучает возможность военного ответа в связи с действиями Израиля против Ливана.

    В среду Reuters сообщило, что Тегеран может открыть Ормузский пролив уже в четверг или пятницу, если будет достигнуто рамочное соглашение о прекращении огня.

    Ранее сообщалось, что первые суда смогли пройти через Ормузский пролив утром 8 апреля после объявления о временном прекращении огня между США и Ираном.

    Напомним, США объявили о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Комментарии (20)
    8 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы предложить Ирану многое, если иранская сторона проявит добросовестность на переговорах, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах в Пакистане.

    Вэнс заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана сдачи ядерных материалов, США «не хотят, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотят, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия». «Это будет нашими требованиями в ходе переговоров», – приводит слова Вэнса РИА «Новости».

    Он заявил, что Вашингтон готов предложить Ирану значительные выгоды, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры, передает ТАСС.

    «Мы посмотрим, от чего готовы отказаться иранцы, предпримут ли они добросовестные усилия, чтобы действительно предоставить нам все необходимое для успешного проведения переговоров в интересах безопасности американского народа», – добавил Вэнс.

    Вэнс не уточнил, готовы ли США отказаться от требования полного запрета для Ирана на обогащение урана, даже в гражданских целях. Он добавил, что если Иран не выполнит американские условия, ситуация будет развиваться негативно, однако выразил надежду на мудрое поведение иранской стороны и честный подход к диалогу.

    Вице-президент подчеркнул, что США не интересуют заявления Ирана о том, на что Тегеран имеет право, а только реальные действия, связанные с ядерной программой. Он подтвердил неизменность позиции Вашингтона по этому вопросу.

    Вэнс заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть смягчение санкций и экономическое партнерство в случае выполнения Ираном всех условий, но подчеркнул, что такие меры возможны только при «твердых обязательствах» Тегерана прекратить деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия.

    Он подчеркнул, что США не будут соблюдать свою часть условий прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. По словам Вэнса, имеются признаки того, что пролив открывается, однако если Иран не выполнит эти «обязательства», то и американская сторона не станет придерживаться договоренностей.

    Вэнс призвал иранскую сторону «серьезно сесть за стол переговоров», отметив, что фиксируются как признаки возможного диалога, так и проявления бравады со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия, в том числе соглашается на «продолжение Ираном обогащения урана». Times of Israel назвала требования США на переговорах с Ираном: отказ от всех ядерных материалов, прекращения программы обогащения урана и устранения угрозы баллистических ракет. Bloomberg сообщает, что Иран не дал США гарантий по ядерной программе и Ормузскому проливу.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие

    @ National Iranian Oil Company

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский канал Press TV.

    США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.

    В сообщении Press TV сказано: «США и Израиль нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван».

    По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.

    Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.

    В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.

    Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.

    Комментарии (10)
    8 апреля 2026, 19:04 • Новости дня
    Объявлена дата начала приема заявлений на получение новой семейной выплаты

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

    Как уточнили в пресс-службе фонда, обращаться за выплатой можно будет до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога на доходы физических лиц, передает РИА «Новости». В 2026 году россияне смогут подать заявление за 2025 год.

    Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», отделения МФЦ или клиентские офисы Соцфонда. Основную часть информации фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

    Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, если они воспитывают двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов региона.

    Выплата предназначена для граждан России, официально работающих и уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог будет пересчитываться до 6%, а разницу возвращать родителям. Не смогут получить выплату самозанятые и индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы и не имеющие других облагаемых НДФЛ доходов. Лица, лишенные родительских прав, также не имеют права на получение выплаты.

    В декабре президент России Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.

    Комментарии (3)
    8 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Корреспондент Welt рассказал о критической нехватке мест для захоронения украинских военных на кладбищах, подчеркнув масштабы потерь.

    На Украине практически не осталось свободных участков для захоронения военнослужащих ВСУ, погибших в ходе боевых действий, передает Welt.

    Немецкий корреспондент Штеффен Шварцкопф заявил, что ситуация стала критической, а потери украинской армии невозможно скрыть.

    В репортаже журналист отметил: «Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне». Его слова прозвучали на видео, опубликованном изданием.

    Ранее телеканал «Северный ветер», связанный с группировкой войск России «Север», информировал, что в Сумской области началось оборудование кладбища для неопознанных тел украинских военных. Отмечалось, что на этом участке планируется массовое захоронение пропавших без вести солдат ВСУ в общих могилах.

    В феврале начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской сообщил, что за четыре года спецоперации потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалевкой в Киевской области.

    Военные кладбища на востоке страны увеличились в размерах более чем втрое по сравнению с 2023 годом. Власти отмечают острую нехватку мест для захоронения на таких кладбищах.

    На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ.

    Комментарии (9)
    8 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские власти обесточили и лишили отопления здание закрытого российского генконсульства в Гданьске, мотивировав отключение якобы имеющейся задолженностью, сообщили в польском МИД.

    Здание по адресу Хробрего, 15, в Гданьске отключено от отопления и электричества, заявили в МИД Польши РИА «Новости».

    Там пояснили, что причиной стали якобы имеющиеся долги по платежам.

    Диппредставительство прекратило работу в конце декабря прошлого года по решению польской стороны. В принадлежащем России здании оставался один сотрудник, который следил за сохранностью имущества.

    В ноябре 2025 года польские власти приняли решение прекратить работу последнего действующего генконсульства России в Гданьске. Чиновники Гданьска предприняли попытку захватить здание российского генконсульства, но не смогли попасть внутрь.

    Комментарии (16)
    8 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана назвал прекращение огня нелогичным из-за позиции США

    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Антон Антонов

    Три важных пункта из иранского предложения о прекращении огня оказались нарушены американской стороной еще до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров» и основной рамкой для этих переговоров», – приводит слова Галибафа РИА «Новости».

    В число нарушений, по словам Галибафа, вошли несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана в районе города Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

    «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня.

    После этого Израиль сообщил, что нанес самый масштабный удар по объектам «Хезболлы». Иран приостановил судоходство через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вашингтон сообщил, что Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». Иран назвал прекращение огня в Ливане условием мира на Ближнем Востоке.

    Иранский канал Press TV сообщил, что США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    4 комментария


    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Белый дом: Трамп и Рютте обсудят выход США из НАТО

    @ IMAGO/Udo Herrmann/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие часы президент США проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, где рассмотрит возможность выхода Соединенных Штатов из альянса, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Президент США намерен обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход страны из Североатлантического альянса, передает ТАСС. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, этот вопрос поднимется на встрече, которая пройдет в ближайшие часы.

    На брифинге для журналистов Ливитт заявила: «Президент обсуждал это. И, я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с генсеком Рютте».

    Она добавила, что по итогам встречи, которая состоится сегодня днем, возможно, появятся дополнительные заявления непосредственно от главы государства.

    Тема возможного выхода США из НАТО остается одной из самых острых в американской и мировой политике, поскольку решение Вашингтона может существенно повлиять на будущее альянса и безопасность в Европе. Белый дом ранее уже высказывал недовольство объемом расходов США на оборону внутри блока, что и стало одной из причин обсуждения столь радикального шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Комментарии (8)
    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    Комментарии (2)
    8 апреля 2026, 15:40 • Новости дня
    ВТБ сообщил о планах продать все аграрные активы
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ВТБ Андрей Костин объявил о решении банка избавиться от всех сельскохозяйственных активов и сосредоточиться на городской деятельности.

    ВТБ намерен полностью избавиться от своих аграрных активов, сообщает «Интерфакс». Глава банка Андрей Костин заявил журналистам на полях форума Data Fusion: «У нас есть сельскохозяйственные активы, но я принял решение их продать. Все будем продавать, будем только в городе работать».

    Особое внимание уделяется судьбе агрокомплекса «Лабинский» в Краснодарском крае, который ВТБ приобрел в конце 2024 года и который управляет активами бывшего агрохолдинга «Покровский». По словам Костина, по продаже этого актива будет объявлен конкурс, и уже проявлен интерес со стороны нескольких потенциальных покупателей.

    Банк уже начал процесс выхода из непрофильных активов: в частности, были реализованы две гостиницы, а сейчас продолжается продажа других бизнесов, не связанных с ключевой деятельностью. Костин подчеркнул, что эти шаги связаны с подготовкой к новым требованиям Центробанка: с 1 апреля 2027 года регулятор вводит ограничения на вложения банков в непрофильные активы.

    Ранее ВТБ владел крупным пакетом в «Деметра-Холдинге», специализирующемся на экспортной логистике и зерновой торговле, но в 2023 году банк уже продал эти активы консорциуму инвесторов.

    Комментарии (6)
    Главное
    Удары «Гераней» уничтожили сухогрузы с западным оружием под Одессой
    Опрос: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай
    Российский боевой лазер «Посох» сбил дрон на расстоянии 1,5 км
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики
    Риелторы рассказали о выставленной на продажу в центре Москвы квартире Пугачевой

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Брюссель подкладывает бомбу под Евросоюз

    Российская внешняя разведка подтверждает уже звучавшие утечки о планах Евросоюза обрести собственное (помимо французского) ядерное оружие. Однако легко заметить, что в самой этой идее заключается столько противоречий, что они способны поставить под вопрос само существование политически объединенной Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации