В Индонезии произошло шесть новых извержений вулкана Семеру
В центральной части Индонезии активизировался вулкан Семеру, выбросив столб пепла на высоту более четырех километров над уровнем моря.
На востоке острова Ява произошло по меньшей мере шесть новых извержений вулкана Семеру, передает ТАСС со ссылкой на индонезийское агентство Antara.
Данные поступили с наблюдательного поста за вулканической активностью.
Вулканический пепел поднялся на высоту одной тысячи метров над кратером, что составляет 4676 метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, которые распространялись на запад и северо-запад.
Из-за угрозы выброса раскаленных камней местные власти запретили жителям и туристам приближаться к кратеру ближе чем на пять километров. Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной острова Ява.
Индонезийский архипелаг находится в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 являются действующими.
Напомним, в конце прошлой недели вулкан Семеру в Индонезии выбросил шестикилометровый столб пепла.
В начале апреля на острове Ява зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру.