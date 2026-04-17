НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.
Guardian: Израиль нанес три удара по каретам скорой помощи в Ливане
Израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков, когда те пытались эвакуировать раненых, в результате чего погибли четыре человека, сообщили СМИ.
Как пишет The Guardian, атаки произошли 15 апреля и были направлены против машин скорой помощи и медицинских работников.
В сообщении говорится: «Спасательная операция превратилась в кошмар, когда Израиль нанес три последовательных удара по трем машинам скорой помощи и медицинским работникам».
Издание уточняет, что удары пришлись на тот момент, когда медики пытались эвакуировать пострадавших коллег и оказывать первую помощь. В результате атаки погибли четыре медика, еще шестеро получили ранения.
По данным газеты, с 2 марта в Ливане убит 91 медработник, еще 214 получили ранения.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории.