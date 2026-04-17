Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».
«Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.
Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.
СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.