Глава Минобороны Армении высоко оценил российские истребители Су-30СМ

Глава Минобороны Армении Папикян высоко оценил российские истребители Су-30СМ

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Армении Сурен Папикян высоко оценил закупленные у России истребители Су-30СМ. Он заявил, что эти самолеты играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства и могут существенно повлиять на эффективность противовоздушной обороны, передает ТАСС.

Папикян отметил, что в Армении есть достаточное вооружение для Су-30, ожидается пополнение.

«Истребители Су-30 довольно хорошие: я очень высоко оцениваю их роль и считаю, что они могут сыграть важную роль в противовоздушной обороне», – заявил министр обороны Армении.

Он также добавил, что Армения продолжает инвестировать в укрепление своего вооружения, ожидая дальнейших поставок для повышения обороноспособности.

Напомним, контракт на поставку четырех Су-30СМ между Арменией и Россией был подписан в январе 2019 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приобрела у России истребители Су-30СМ, но не купила к ним боеприпасы.

Президент России Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях.