Axios сообщил о договоренности Уиткоффа с Умеровым по конфликту на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Источник сообщил, что в ходе переговоров с Умеровым было достигнуто взаимопонимание по многим вопросам. Украинский чиновник подтвердил, что Зеленский отправил Умерова на встречу, чтобы тот ознакомился с планом США. Однако сказал, что это была устная встреча и Умеров не получал письменного предложения от Уиткоффа», говорится в материале портала Axios.

По словам украинского чиновника, советник Зеленского не принимал условия плана во время встречи, так как Украина возражает против многих пунктов.

Известно, что перед встречей с Умеровым Уиткофф подробно обсудил план с российским посланником Кириллом Дмитриевым. Некоторые подробности плана Трампа были впервые опубликованы в Financial Times.

«По словам американского чиновника, в рамках поддержки Турцией мирной инициативы Трампа Уиткофф планировал посетить Анкару в среду и провести трехстороннюю встречу с Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, однако встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», – сказано в статье.

Вместо этого Зеленский отправился в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, который Россия никогда не примет, заявил представитель США.

Украинский чиновник заявил, что встреча была отложена, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, с участием европейских стран.

Источник из США заявил, что Трамп уполномочил Уиткоффа попытаться заключить сделку с Зеленским в Турции и поддержал решение об отмене встречи с украинским президентом.

«Теперь мы будем ждать. Ход за Зеленским», – сказал американский чиновник, добавив, что Зеленский может приехать в Вашингтон, чтобы обсудить новый план США, если захочет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

Ранее Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.