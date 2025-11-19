Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
Axios: Зеленский отказался обсуждать с Уиткоффом план США по Украине
Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Турции не состоялись после того, как украинский лидер не захотел обсуждать американский план урегулирования ситуации, сообщает портал Axios.
По данным Axios, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена из-за отказа Зеленского обсуждать американский план урегулирования, передает РИА «Новости».
Стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Рустемом Умеровым, отмечается в публикации.
Еще один чиновник из США сообщил, что на решение повлиял и громкий коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине. По словам представителя Киева, встреча не состоялась потому, что Зеленский настоял на необходимости привлечения к дискуссии представителей европейских стран.
Также известно, что президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить переговоры с Зеленским в Турции. В то же время портал Axios сообщает, что Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом урегулирования, подготовленным совместно с европейскими странами.
Ранее сообщалось, что Уиткофф не будет участвовать в переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре.
Журналист Economist Кэрролл отметил, что встречу Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала.
Reuters сообщило, что власти США потребовали территориальных уступок от Украины и сокращения ее вооруженных сил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока рано прогнозировать последствия коррупционного скандала на Украине, однако последствия обязательно будут.