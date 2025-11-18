Песков предположил последствия коррупционного скандала в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что пока преждевременно делать прогнозы о том, каким образом разрешится коррупционный скандал на Украине, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий».

Песков обратил особое внимание на реакцию в ряде европейских столиц, где, по его словам, уже возникли сомнения относительно целесообразности финансирования киевских властей. Он отметил, что последствия скандала уже начали проявляться. Представитель Кремля выразил уверенность, что дальнейшее развитие событий будет заметно для всех наблюдателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние противники Зеленского нанесли удар по самой уязвимой сфере его власти.

Отмечалось, что Зеленский лично присвоил 100 млн долларов из энергетического сектора на Украине.

В рамках расследования по делу о коррупции в энергетике на Украине задержали пять человек.