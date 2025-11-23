Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.



