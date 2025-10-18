Tекст: Дарья Григоренко

«По команде «Укрэнерго» в Днепропетровской области применены экстренные отключения», – говорится в официальном сообщении компании в Telegram. Отключения осуществляются вне стандартного графика, передает РИА «Новости».

Параллельно компания «Сумыоблэнерго» объявила о введении аварийных графиков отключения электроснабжения в Сумской области. В сообщении уточняется, что без света остались потребители первой и второй очередей.

Ранее в компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате повреждения энергетического объекта в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области ввели экстренные отключения света. В Харькове после серии взрывов пропало электричество в ряде районов. В Киеве жители перекрыли дорогу из-за отключений света.