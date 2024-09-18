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    18 сентября 2024, 12:10 • Новости дня

    Захарова: Взрывы пейджеров в Ливане устроены для провоцирования войны

    Захарова обвинила организаторов взрывов в Ливане в провокации конфликта

    Захарова: Взрывы пейджеров в Ливане устроены для провоцирования войны
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организаторы взрывов пейджеров в Ливане добивались разжигания вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке и дестабилизировать регион, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением о событиях в Ливане, где произошла серия взрывов пейджеров, сообщает ТАСС.

    По ее словам, организаторы этого нападения пытались спровоцировать крупномасштабный военный конфликт, который мог бы развернуться на всем Ближнем Востоке.

    Захарова подчеркнула, что Россия осуждает атаку на Ливан, называя ее беспрецедентной и грубо нарушающей суверенитет страны. Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По мнению дипломата, данный инцидент является примером гибридной войны, в результате которой пострадали тысячи невинных людей.

    Кроме того, Москва призвала к всестороннему расследованию случившегося и привлечению виновных к ответственности. На фоне обострения ситуации на ливанско-израильском пограничье подобные действия могут привести к опасной эскалации конфликта. Захарова отметила, что западные страны пытаются «замести под ковер» расследование других инцидентов, включая подрывы газопроводов «Северный поток».

    Ранее источники The New York Times сообщили, что израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившим сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения .

    17 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

    Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    @ Mehrnews

    Tекст: Олег Исайченко

    В любом устройстве имеется защита от перегрева аккумулятора. Вирус способен обмануть этот механизм, в результате чего батарейка нагревается до предела, инициируя взрыв пейджера, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров.

    «Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

    «Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

    «Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

    В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».

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    17 сентября 2024, 17:42 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию, сообщают ливанские телеканалы со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел там, где в Бейруте находятся штабные офисы «Хезболлы», после происшествия сотни раненых доставили в больницы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Al Jazeera.

    Отмечается, что точных данных о раненых в других частях Ливана нет, «Хезболла» не делала ответных заявлений.

    Ранее израильский глава Минобороны Йоав Галант заявлял, что стабилизация израильско-ливанской границы возможна с помощью военных действий против «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

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    18 сентября 2024, 01:48 • Новости дня
    Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

    Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов

    Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее
    @ Marwan Naamani/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взорвавшиеся устройства связи в Ливане были заминированы заранее, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.

    Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.

    Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.

    Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    18 сентября 2024, 08:51 • Новости дня
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Также там подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.

    Ливанское движение «Хезболла» выступило с резким заявлением в отношении Израиля, обещая жесткие меры в ответ на недавние события, передает РИА «Новости». В заявлении «Хезболлы» говорится о намерении продолжить операции в поддержку Газы, но отдельно от этого последует ответ за события, произошедшие во вторник, которые движение охарактеризовало как «бойню» против ливанского народа.

    Представители «Хезболлы» подчеркнули, что израильский противник должен ожидать жесткого ответа за свои действия. Они отметили, что плата по счетам неизбежна. Однако в заявлении также подчеркивается, что операции в поддержку Газы будут продолжаться без изменений и являются отдельной частью их стратегии.

    Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали четыре тысячи человек. Операция с использованием этих устройств была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства и руководством служб безопасности.

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    17 сентября 2024, 23:27 • Новости дня
    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху

    Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху и его правительством

    Tекст: Вера Басилая

    Операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности, сообщили источники портала Axios.

    По данным источника, Нетаньяху таким образом решил расширить цели конфликта, включив возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном, передает ТАСС.

    Американские чиновники заявили изданию, что США не были проинформированы Израилем об «операции с пейджерами», при этом правительство Израиля осознает риск серьезной эскалации, а израильская армия находится в повышенной боеготовности в ожидании ответа «Хезболла».

    Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.

    Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.

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    17 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    «Хезболла» пригрозила Израилю ответом на подрыв пейджеров
    «Хезболла» пригрозила Израилю ответом на подрыв пейджеров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильскую сторону ожидает «справедливый ответ» на подрыв пейджеров в разных ливанских районах, заявило ливанское движение «Хезболла».

    Израиль ожидает ответ на агрессию, заявили в организации, передает ТАСС. «Возмездие последует оттуда, откуда его ждут», – подчеркнули там.

    Израильская сторона, по версии «Хезболлы», также виновна в нападении на мирных жителей, погибших и пострадавших в результате подрыва.

    Количество пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тыс. человек, в ходе атаки погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».

    Источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как Израиль взломал их пейджеры и подорвал их.

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    17 сентября 2024, 23:17 • Новости дня
    Сноуден назвал вероятную причину «взрывов» пейджеров в Ливане

    Сноуден считает, что детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заложенной взрывчатки

    Tекст: Вера Басилая

    Массовая детонация в Ливане пейджеров и других средств связи, принадлежащих сотрудникам шиитской милиции «Хезболла», произошла, скорее всего, из-за установленной в них взрывчатки, заявил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

    «Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», – написал Сноуден в соцсети X, передает ТАСС.

    По его словам, вероятно, что эту операцию организовал Израиль. При этом Сноуден назвал подобные методы «безрассудными» и «неотличимыми от терроризма».

    Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек.

    Издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 22:21 • Новости дня
    WSJ: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии

    Tекст: Вера Басилая

    Пейджеры, взорвавшиеся у сотен членов «Хезболлы» в разных районах Ливана, были из новой партии, группировка получила их недавно, пишет The Wall Street Journal.

    Представитель группировки рассказал, что сотни боевиков получили новые пейджеры в последние дни, некоторые из них почувствовали, что устройства стали сильно нагреваться и избавились от них, прежде чем они взорвались, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    «Хезболла» уточнило количество погибших при подрыве пейджеров в Ливане

    При подрыве пейджеров в Ливане погибли ребенок и два сторонника «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минимум два сторонника «Хезболлы» и одна девочка погибли при детонации пейджеров в Ливане, об этом во вторник вечером заявило само движение.

    Около 15.30 мск в Ливане подорвались несколько устройств связи – пейджеров, ими пользовались несколько сотрудников разных подразделений и учреждений «Хезболлы», говорится в заявлении, передает ТАСС.

    В результате взрывов погибла девочка и два сторонника «Хезболлы».

    Ранее источник сообщал, что в пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию. По данным прессы, в результате детонации пострадали более 1,5 тыс. человек.

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    18 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Reuters: «Моссад» заминировал пять тысяч пейджеров «Хезболлы» для массового взрыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пейджеры «Хезболлы», заказанные у тайваньской компании Gold Apollo, что привело к взрыву трех тысяч устройств, сообщило агентство Reuters.

    Как говорится в сообщении, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Источники агентства утверждают, что пейджеры были произведены на Тайване компанией Gold Apollo, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после получения кодового сообщения. Один из источников сообщил, что каждое устройство могло содержать до трех граммов взрывчатки. Взрывчатка была заложена в пейджеры за несколько месяцев до взрывов, что предполагает тщательное планирование операции. Устройство пейджеров и возможность удаленной активации подчеркивают усовершенствованные методы работы «Моссада».

    Ранее тайваньская Gold Apollo опровергла участие в производстве взорвавшихся пейджеров.

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    18 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане

    Политолог Ципис: Операция с пейджерами в Ливане стала ударом Израиля перед началом широкомасштабной войны

    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Биньямин Нетаньяху инициировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане как минимум по двум причинам. Во-первых, оппозиция и израильтяне требуют его отставки. Во-вторых, премьеру было важно ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север. Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров «Хезболлы» и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Саму операцию он охарактеризовал как «уникальную и гениальную в своем роде». «Хезболле» был нанесен колоссальный ущерб. Многие полевые командиры и координаторы движения получили ранения», – указал собеседник. По его оценкам, ливанская группировка «была выведена из геополитической игры на Ближнем Востоке на несколько недель».

    «Израиль доказал всему миру, что «Хезболла» уязвима. Сейчас там наблюдается бардак: они выбрасывают все свои электронные аппараты, в том числе телефоны и пейджеры. То есть они лишены средств связи. Я допускаю, что операция стала превентивным ударом Тель-Авива перед началом широкомасштабной войны», – акцентировал Ципис.

    По его словам, существует как минимум две причины, почему Израиль пошел на обострение с Ливаном: внутренняя и внешняя. Политолог напомнил, что в израильских городах не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху. «На премьера оказывается колоссальное давление со стороны общества и оппозиции. Операция с детонацией пейджеров призвана укрепить позиции Нетаньяху», – полагает собеседник.

    «Внешний фактор объясняется необходимостью ослабить «Хезболлу», – продолжил эксперт. – Израиль подошел к моменту, когда войну в секторе Газа придется сворачивать и постепенно выводить войска. Израильскую армию будут перебрасывать на север. Было бы логичным, если бы ЦАХАЛ накануне нанес удары по складам вооружений и боеприпасов ливанской группировки. Но, по всей видимости, детонацией пейджеров Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном».

    При этом «Хезболла» уже пообещала ответить Израилю за «бойню». Как полагает спикер, движение может предпринять действия разного характера. «Во-первых, стоит ожидать продолжения обстрелов израильской территории. Во-вторых, не исключено, что группировка перейдет к подрывной деятельности. В-третьих, возможен совместный с Ираном массированный удар, но это приведет к втягиванию Тегерана в конфликт», – заключил Ципис.

    Ранее источники портала Axios сообщили, что операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности.

    Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабмин принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. По словам израильских чиновников, это должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт.

    Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами». По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, пострадали – около четырех тысяч. «Хезболла» заявила, что Израиль получит жесткий ответ за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».

    В СМИ также анализируют, как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, «Моссад» перехватил устройства и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрывам. Эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    18 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    NYT: Израиль организовал операцию с взрывами пейджеров в Ливане

    NYT: Израиль стоял за операцией с взрывами пейджеров в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившими сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    По их словам, взрывное устройство было скрыто в партии тайваньских пейджеров. До их отправки в Ливан устройства были модифицированы, чтобы при необходимости можно было их взорвать дистанционно, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает ТАСС.

    Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали 4 тыс. человек, что сообщил телеканал Al Jadeed. Вслед за этим ливанское движение «Хезболлах» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Кроме того, «Хезболлах» подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.

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    17 сентября 2024, 19:29 • Новости дня
    «Хезболла» возложила на Израиль ответственность за взрывы пейджеров в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» возложило на Тель-Авив ответственность за массовую детонацию пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни человек.

    Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале «Хезболлы», передает ТАСС.

    Более 170 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд телеканалу Al Jazeera. Он добавил, что пострадавшие размещены в более чем 100 медучреждениях страны.

    Напомним, число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи.

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    18 сентября 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия обвинила Израиль в стремлении расширить конфликт на Ближнем Востоке

    МИД Сирии после подрыва пейджеров в Ливане обвинил Израиль в стремлении расширить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Подрывы пейджеров в Ливане свидетельствуют о стремлении Израиля к расширению масштабов военных действий на Ближнем Востоке, заявили в МИД Сирии.

    В заявлении сирийского МИДа, которое опубликовано государственным агентством SANA, говорится, что Сирия осуждает «террористическую агрессию» Израиля в отношении жителей Ливана, которая, по мнению сирийских дипломатов, отражает стремление к расширению войны в регионе, передает ТАСС.

    Кроме того, в МИД Сирии заявили, что «поддерживают право Ливана на самооборону», а также выразили солидарность с ливанским народом.

    Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.

    Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.

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    18 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Число жертв подрыва пейджеров среди сторонников «Хезболлы» выросло до десяти человек

    Al Manar: Число жертв подрыва пейджеров среди сторонников «Хезболлы» выросло до десяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане выросло до десяти человек, заявили в движении, об этом сообщил канал Al Manar.

    Количество жертв выросло с восьми до десяти человек, заявили в «Хезболле», передает ТАСС со ссылкой на Al Manar.

    При этом и. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что после атаки свыше 200 человек остаются в больницах.

    Во вторник канал Al Jadeed сообщал, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек. Источники Axios утверждали, что детонацию устройств одобрили на встрече премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства страны.

    Россия призвала провести расследование инцидента с подрывом пейджеров в Ливане.

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    Американский СПГ ушел из Европы

    Сжиженный природный газ из США, который обещал заполонить Европу взамен трубопроводного российского газа, в этом году теряет долю на европейском рынке. Тогда как доля российского СПГ в ЕС, наоборот, растет. Куда утекает американский СПГ и кто в Европе наращивает закупку российского газа? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Запад начал душить Грузию за независимость

    В Грузии назвали новые санкции США «несерьезными» и «абсолютно контрпродуктивными». Они введены из-за действия властей во время протестов в связи с принятием закона об иноагентах. В Тбилиси уверены, что США хотят повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов. Почему Грузия, которая сближалась с Западом, оказалась под его санкциями? Насколько действенными они окажутся? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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