Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
NYT: Израиль организовал операцию с взрывами пейджеров в Ливане
NYT: Израиль стоял за операцией с взрывами пейджеров в Ливане
Израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившими сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, взрывное устройство было скрыто в партии тайваньских пейджеров. До их отправки в Ливан устройства были модифицированы, чтобы при необходимости можно было их взорвать дистанционно, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает ТАСС.
Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали 4 тыс. человек, что сообщил телеканал Al Jadeed. Вслед за этим ливанское движение «Хезболлах» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Кроме того, «Хезболлах» подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.