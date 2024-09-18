Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
«Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
Ливанское движение «Хезболла» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Также там подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.
Ливанское движение «Хезболла» выступило с резким заявлением в отношении Израиля, обещая жесткие меры в ответ на недавние события, передает РИА «Новости». В заявлении «Хезболлы» говорится о намерении продолжить операции в поддержку Газы, но отдельно от этого последует ответ за события, произошедшие во вторник, которые движение охарактеризовало как «бойню» против ливанского народа.
Представители «Хезболлы» подчеркнули, что израильский противник должен ожидать жесткого ответа за свои действия. Они отметили, что плата по счетам неизбежна. Однако в заявлении также подчеркивается, что операции в поддержку Газы будут продолжаться без изменений и являются отдельной частью их стратегии.
Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали четыре тысячи человек. Операция с использованием этих устройств была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства и руководством служб безопасности.