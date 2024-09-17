Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху
Axios: Операция с пейджерами в Ливане была одобрена Нетаньяху и его правительством
Операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности, сообщили источники портала Axios.
По данным источника, Нетаньяху таким образом решил расширить цели конфликта, включив возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном, передает ТАСС.
Американские чиновники заявили изданию, что США не были проинформированы Израилем об «операции с пейджерами», при этом правительство Израиля осознает риск серьезной эскалации, а израильская армия находится в повышенной боеготовности в ожидании ответа «Хезболла».
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что пейджеры в Ливане сдетонировали из-за заложенного в них взрывного устройства, а не хакерской атаки.
Между тем, число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, ранено около 4 тыс. человек.