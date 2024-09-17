Сноуден назвал вероятную причину «взрывов» пейджеров в Ливане

Сноуден считает, что детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заложенной взрывчатки

Tекст: Вера Басилая

«Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких возгораний и осечек», – написал Сноуден в соцсети X, передает ТАСС.

По его словам, вероятно, что эту операцию организовал Израиль. При этом Сноуден назвал подобные методы «безрассудными» и «неотличимыми от терроризма».

Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек.

Издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии.

Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».