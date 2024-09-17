Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
WSJ: Взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» были из недавно полученной партии
Пейджеры, взорвавшиеся у сотен членов «Хезболлы» в разных районах Ливана, были из новой партии, группировка получила их недавно, пишет The Wall Street Journal.
Представитель группировки рассказал, что сотни боевиков получили новые пейджеры в последние дни, некоторые из них почувствовали, что устройства стали сильно нагреваться и избавились от них, прежде чем они взорвались, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.
Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.
Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».