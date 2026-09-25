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ВСУ прорыли полукилометровые подземные тоннели в Запорожской области
При подготовке к обороне запорожского села Светлая Долина украинские подразделения оборудовали разветвленную сеть глубоких подземных коммуникаций, сообщил штурмовик группировки «Восток» с позывным Мельник, освобождавший населенный пункт.
При отступлении украинские формирования оставляют множество ловушек и хорошо замаскированных позиций, пояснил Мельник ТАСС.
«Они используют дома, укрепляют окна, ставят пулеметы. Где-то с возвышенностей могут работать снайперы. После себя могут оставить что угодно. Если у них было время отойти, они стараются сделать так, чтобы мы зашли в оставленную позицию или дом и там наткнулись на ловушку», – сообщил военнослужащий.
Он уточнил, что входы в подземные коммуникации могут находиться на расстоянии до 500 метров друг от друга.
Другой участник штурма с позывным Мага добавил, что продвигаться приходилось крайне осторожно и преимущественно в ночное время из-за обилия вражеских беспилотников.
Российские бойцы заходили на позиции небольшими группами, обнаруживая укрытия глубиной до трех или четырех метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Светлой Долины.
В августе украинские боевики использовали разветвленную систему подземных ходов при обороне Нового Поля.