  • Новость часаРоссийские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
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    Как нацистам помогали прибалтийские палачи
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Биолог рассказал, как предотвратить массовое появление слизней на даче весной
    Поддержку участников СВО сделали стратегическим приоритетом бюджета
    Экономика России вернула показатели прибыли 2017 года
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    24 сентября 2026, 13:29 • Новости дня

    ВС России взяли крупный участок обороны ВСУ при освобождении Светлой Долины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные в ходе освобождения Светлой Долины в Запорожской области заняли значительный участок обороны украинских войск и ликвидировали до роты солдат противника, сообщило Минобороны России.

    Контроль над населенным пунктом установили штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», сообщает Минобороны.

    «В ходе продолжительных боев подразделения группировки «Восток» установили контроль над крупным участком обороны противника, включая сам населенный пункт. Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Взятие Светлой Долины позволило российским силам расширить зону контроля и подорвать устойчивость украинской обороны. Занятый рубеж открывает возможности для дальнейшего продвижения в западном направлении. Противник потерял шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 11 единиц мототехники, 19 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство обороны подтвердило освобождение Светлой Долины в Запорожской области.

    В середине сентября российские войска взяли под контроль более пяти квадратных километров территории при освобождении Розовки.

    В начале месяца штурмовые подразделения группировки «Восток» заняли крупный укрепрайон в районе Червоной Криницы.

    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 09:23 • Новости дня
    ВС России поразили заводы по производству дронов и центры связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям, производящим беспилотники, и логистическим центрам в Киеве и Одессе, сообщило Минобороны.

    В ходе массированного удара России на Украине были поражены предприятия по производству дронов, логистические и телекоммуникационные центры, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве уничтожены объекты по производству и хранению беспилотников, включая цеха компаний «ПЕГАС АРМС» и «Элемент ЮА». Также поражен логистический центр, распределявший дроны, и телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый», обеспечивавшие связь для военных.

    В Одессе удары пришлись по двум логистическим центрам, где хранились военные грузы из Европы. Кроме того, в море поражен танкер с горюче-смазочными материалами, направлявшийся в порт Черноморск для снабжения украинских войск.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры киевского режима.

    Двумя днями ранее российские войска поразили украинские цеха производства беспилотников.

    Кроме того, военные России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде.

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    24 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры на подконтрольной киевскому режиму территории, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    Кроме того, удар пришелся по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

    В среду в Киеве фиксировались перебои с доступом в интернет из-за повреждения дата-центров местных провайдеров.

    Напомним, 20 сентября ВС России поразили в Киеве дата-центр.

    В первой половине месяца российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

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    24 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    Российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    По оценке Минобороны России российские войска за сутки освободили Светлую Долину в Запорожской области и Доброполье малое в ДНР, а также продолжили сжатие кольца окружения в Харьковской области, где под контроль взяты Бузово и Хижняково.

    В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (малое) в Донецкой Народной Республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Были отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении Святогоровки.

    За прошедшие сутки были уничтожены более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания.

    Кроме того подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Межевой, Федоровского Днепропетровской области, Благодати, Горняка, Белозерского, Александровки и Андреевки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих, танк, бронемашина и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Светлую Долину в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ рядом с Покровским, Яблоновкой Днепропетровской области, Владимировкой, Софиевкой и Тарасовкой d Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Грушевки, Червоного Оскола Харьковской области, Рубцов и Маяков ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Краматорска, Новоселовки, Беленького, Дружковки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 175 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины «Казак» и 23 автомобиля, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

    А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.

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    23 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдеп раскрыл тему переговоров Лаврова и Рубио

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и отношения России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, сообщили в американском Госдепартаменте.

    Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам переговоров.

    «Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией», – говорится в заявлении Госдепа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи дипломатов на полях Генассамблеи ООН.

    Позже пресс-служба американского внешнеполитического ведомства опубликовала рабочий график госсекретаря с точным временем переговоров. Встреча с Марко Рубио открыла рабочую программу российского министра в Нью-Йорке.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 22:51 • Новости дня
    Косачев назвал главное условие для завершения конфликта на Украине

    Косачев призвал Киев вернуться к конституции 1996 года для завершения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Для окончания конфликта Киев должен вернуться к конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Косачев скептически прокомментировал недавние слова главы украинского МИД Андрея Сибиги о готовности Киева к полному и безусловному прекращению огня.

    «Конец войне – это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

    Политик отметил важность соблюдения правочеловеческих статей, исключающих дискриминацию русских и русскоязычных жителей. Он также призвал отменить поправки образца февраля 2019 года, закрепляющие курс на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, именно эти изменения привели страну к краху.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.


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    24 сентября 2026, 01:20 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинской столице зафиксирована серия мощных взрывов на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

    Серия мощных взрывов была зафиксирована на территории украинской столицы в ночное время, передает РИА «Новости». Информацию о происшествиях подтвердили местные источники.

    «В Киеве прогремели взрывы», – говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале телекомпании «Общественное». Незадолго до инцидента в городе сработала система оповещения о воздушной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам.

    В начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    В конце августа Вооруженные силы России продолжали наносить утренние удары по целям в украинской столице.

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    24 сентября 2026, 06:57 • Новости дня
    Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Случаи листериоза – тяжелого бактериального инфекционного заболевания – участились в подразделениях ВСУ в Сумской области, фиксируются даже смерти, сообщили в российских силовых структурах.

    Среди военнослужащих украинской армии в Сумской области начали фиксировать тяжелую бактериальную инфекцию, передает ТАСС.

    «В подразделениях ВСУ в Сумской области участились случаи листериоза – тяжелого бактериального инфекционного заболевания. Есть случаи с летальным исходом», – сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

    Собеседник также уточнил причину распространения болезни. По его словам, бойцы приносят инфекцию с передовых позиций, где они вынуждены находиться без смены по несколько месяцев подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе на подконтрольной Киеву территории Сумской области выявили резкий рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила и гепатитом С. В июле в полевом госпитале в Черниговской области от неизвестной острой инфекции погибли 26 солдат ВСУ. Весной в рядах украинской армии на сумском направлении зафиксировали массовое распространение хантавируса из-за антисанитарии.

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    24 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Снаряды «Краснополь» лишили ВСУ возможности прикрываться домами мирных жителей

    Минобороны сообщило об эффективности снарядов «Краснополь»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на краснолиманском направлении используют против ВСУ высокоточные программируемые снаряды «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику и делают бессмысленной тактику украинской армии по прикрытию домами жителей, сообщили в Минобороны России.

    Российские артиллеристы на краснолиманском направлении активно применяют высокоточные программируемые снаряды против украинских военных, передает ТАСС. Ежедневно расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии поражают скопления живой силы, командные пункты, склады боеприпасов и мобильные артиллерийские системы противника, в том числе западного производства.

    «Расчеты «Мста-С» производят выстрелы в т. ч. высокоточными программируемыми снарядами «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику», – рассказали в Минобороны. В ведомстве пояснили, что такие боеприпасы позволяют бить без пристрелки, а цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника.

    Точность попадания подобных снарядов называют ювелирной. В военном ведомстве подчеркнули, что излюбленная тактика украинских войск прикрываться домами мирных жителей теперь становится бессмысленной. Помимо высокоточного оружия, артиллеристы продолжают использовать обычные осколочно-фугасные боеприпасы для поражения бронетехники и артиллерии, контролируя результаты с помощью разведывательных дронов в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллеристы 25-й общевойсковой армии наносят точечные удары по позициям ВСУ в Красном Лимане без риска для мирных жителей. Операторы беспилотников этой же группировки ликвидировали украинские наземные роботизированные комплексы на краснолиманском направлении. Госкорпорация «Ростех» отчиталась о поражении тысяч вражеских целей управляемыми снарядами «Краснополь-М2» за время спецоперации.

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    24 сентября 2026, 09:06 • Новости дня
    Подполье сообщило о переброске подготовленных добровольцев ВСУ к ЧАЭС

    Подготовленных добровольцев ВСУ перебросили к ЧАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебросило в район ЧАЭС хорошо подготовленных добровольцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Украинское командование направило в район Чернобыльской атомной электростанции хорошо подготовленных добровольцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, численность группировки составляет не менее десяти тысяч человек.

    «Большая часть собранных военнослужащих ВСУ – сравнительно молодые, около 30 лет. По поступающим сведениям, речь идет преимущественно не о насильно мобилизованных, а о добровольцах. Одни мотивированы идеологически, другие – деньгами», – рассказал Лебедев.

    Ранее координатор подполья предупредил о возможной подготовке крупной военной провокации в этом районе. Предполагается, что одной из целей таких действий может стать втягивание Польши в конфликт. В середине сентября российские силовые структуры также фиксировали переброску боеприпасов и войск к станции, что подтверждалось сообщениями местных жителей в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября киевский режим стянул военнослужащих и боеприпасы в район Чернобыльской атомной электростанции.

    В августе украинская армия начала масштабное строительство скрытых траншей в зоне отчуждения.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о принудительном возведении укреплений на участках с высоким уровнем радиации.

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