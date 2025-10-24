Eni сообщила о незначительном влиянии санкций США на проекты с «Роснефтью» и «Лукойлом»

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что пока говорить о последствиях преждевременно, так как детали санкций еще предстоит тщательно проанализировать. Гаттеи подчеркнул: «Что мы можем четко сказать, так это то, что мы обеспечим полное соблюдение этих санкций, но мы также должны учитывать, что у нас очень ограниченное взаимодействие с этими двумя компаниями по нескольким нашим активам». Финансовый директор пояснил, что речь идет о миноритарных, неуправляемых пакетах акций, передает РИА «Новости».

В заключение он выразил мнение, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность Eni, поскольку компания не контролирует совместные проекты с российскими партнерами.

Ранее Bloomberg сообщило, что новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.

Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.