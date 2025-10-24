80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Лондоне призвал Европейский союз ввести аналогичные американским меры против российских нефтяных компаний.
Схоф отметил: «На этой неделе ЕС и США приняли важные меры. Необходима координация дальнейших шагов. Прежде всего, в отношении санкций. Было бы хорошо, если бы ЕС скопировал санкции США и Великобритании против «Лукойла» и «Роснефти»», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что новые санкционные меры необходимо вводить скоординированно, чтобы они были максимально эффективными. Трансляция мероприятия ведется на телеканале Sky News.
В пятницу финансовый директор Eni Франческо Гаттеи прокомментировал возможные последствия новых санкций США, введенных против «Роснефти» и «Лукойла».
Ранее Bloomberg сообщило, что новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла» изменит баланс на мировом рынке нефти и поставит под угрозу поставки российской нефти для азиатских покупателей.
Напомним, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». В Белом доме пообещали значительное воздействие новых санкций США на Россию.