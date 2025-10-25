Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
В «Лукойле» задумались о смене владельца «Спартака» из-за санкций
После введения санкций США против компании «Лукойл» руководство изучает возможность передачи 100% акций футбольного клуба «Спартак» другому собственнику, рассказали два источника, знакомых с ситуацией.
Вариант передачи акций футбольного клуба «Спартак» рассматривается руководством «Лукойла» в качестве меры по минимизации последствий санкций, сообщает «Чемпионат». Как уточнили два источника издания, знакомых с ситуацией, соответствующие обсуждения уже ведутся внутри компании.
«Один из вариантов минимизировать урон Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», – рассказал собеседник «Чемпионата».
Напомним, что на минувшей неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России – «Лукойла» и «Роснефти», а также 28 связанных с ними дочерних предприятий.
Футбольный клуб «Спартак» не включен напрямую в санкционный список, однако американские ограничения распространяются на все организации, где «Лукойл» контролирует более 50% акций. На сегодняшний день клуб на сто процентов принадлежит данной нефтяной компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду на отмену санкций США с германского подразделения «Роснефти». В Белом доме подчеркнули, что санкции США окажут значительное воздействие на Россию. Эксперт Юшков заявил, что санкции затронут работу «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».