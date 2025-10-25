В «Лукойле» задумались о смене владельца «Спартака» из-за санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вариант передачи акций футбольного клуба «Спартак» рассматривается руководством «Лукойла» в качестве меры по минимизации последствий санкций, сообщает «Чемпионат». Как уточнили два источника издания, знакомых с ситуацией, соответствующие обсуждения уже ведутся внутри компании.

«Один из вариантов минимизировать урон Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», – рассказал собеседник «Чемпионата».

Напомним, что на минувшей неделе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявило о введении ограничительных мер в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России – «Лукойла» и «Роснефти», а также 28 связанных с ними дочерних предприятий.

Футбольный клуб «Спартак» не включен напрямую в санкционный список, однако американские ограничения распространяются на все организации, где «Лукойл» контролирует более 50% акций. На сегодняшний день клуб на сто процентов принадлежит данной нефтяной компании.

