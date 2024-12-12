Вице-спикер Госдумы объяснила повышение штрафа за проезд грузовиков под запрещающий знак

Вице-спикер Госдумы Абрамченко назвала новые штрафы для грузовиков профилактической мерой

Tекст: Ольга Иванова

Абрамченко в своем Telegram-канале отметила, что такие меры помогут сделать города более безопасными и комфортными. По ее мнению, увеличение штрафов будет носить профилактический характер. Вице-спикер подчеркнула, что в Москве и Петербурге после повышения штрафов до пяти тыс. рублей количество нарушителей значительно сократилось, и теперь эта мера будет действовать по всей стране.

Она также отметила, что активно участвовала в обсуждениях, получая предложения от граждан и депутатов региональных парламентов, и уверена, что такие меры мотивируют водителей соблюдать правила дорожного движения.

Эксперт по городскому планированию Елена Овденко в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что увеличение штрафов поможет отрегулировать движение фур и скорректировать правила их въезда в города. Она подчеркнула, что перегруз фур влияет на износ дорожного покрытия, требуя частого ремонта. Также она отметила, что корректировка часов въезда грузового транспорта облегчит движение в пиковые часы и разгрузит дороги.

Как сообщал ТАСС, Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе увеличивает в 10 раз – с 500 до пяти тыс. рублей – штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств.