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Вице-спикер Госдумы объяснила повышение штрафа за проезд грузовиков под запрещающий знак
Вице-спикер Госдумы Абрамченко назвала новые штрафы для грузовиков профилактической мерой
Повышение штрафа за проезд грузовиков под запрещающий знак сделает экономически невыгодным окращение пути через города для водителей транзитного большегрузного транспорта, заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Абрамченко в своем Telegram-канале отметила, что такие меры помогут сделать города более безопасными и комфортными. По ее мнению, увеличение штрафов будет носить профилактический характер. Вице-спикер подчеркнула, что в Москве и Петербурге после повышения штрафов до пяти тыс. рублей количество нарушителей значительно сократилось, и теперь эта мера будет действовать по всей стране.
Она также отметила, что активно участвовала в обсуждениях, получая предложения от граждан и депутатов региональных парламентов, и уверена, что такие меры мотивируют водителей соблюдать правила дорожного движения.
Эксперт по городскому планированию Елена Овденко в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что увеличение штрафов поможет отрегулировать движение фур и скорректировать правила их въезда в города. Она подчеркнула, что перегруз фур влияет на износ дорожного покрытия, требуя частого ремонта. Также она отметила, что корректировка часов въезда грузового транспорта облегчит движение в пиковые часы и разгрузит дороги.
Как сообщал ТАСС, Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе увеличивает в 10 раз – с 500 до пяти тыс. рублей – штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств.