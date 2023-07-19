Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола»

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19 июля, среда | Последнее обновление — 10:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Аксенов: Пострадавших из-за пожара на военном полигоне в Крыму нет
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Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми.
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола»
Хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола» в зоне спецоперации
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Московский хоккейный клуб ЦСКА передал микроавтобус фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.
Микроавтобус был передан батальону 7 июля в знак поддержки и солидарности. Надпись на автомобиле гласит: «Наша цель – победа», сообщает официальный сайт клуба.
Бойцы поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича за предоставленный микроавтобус.
«Спасибо коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку. Парни, мы рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу!» – сообщили бойцы подразделения.
«Эспаньола» – добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов, передает РИА «Новости».
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
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Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.
По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.
«С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
Российские войска продвинулись на 1,5 км на Купянском направлении
В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора – в глубину, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ около Калиново, Кисловки, Берестового, а также Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Недалеко от Котляровки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.
Полянский: Россия не ставила задачу русифицировать Украину
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия не приемлет нарушение прав русскоязычных на Украине
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Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране, заявил на заседании Генассамблеи первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам Полянского, у Москвы никогда не было планов уничтожить украинскую идентичность, Россию вполне устраивала такая Украина, какая она была. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не смирится с вопиющими нарушениями прав русскоязычного населения, вопреки конституции самой Украины, с обелением нацистов, с обстрелами Донбасса, передает РИА «Новости».
По его словам, российская спецоперация была начата именно для защиты мирного населения Донбасса. При этом в Москве всегда были готовы к мирному и дипломатическому достижению целей СВО, но Запад не дал заключить Украине парафированный в марте 2022 года договор, который предусматривал в том числе и устраивавшие украинскую сторону гарантии безопасности без вступления страны в НАТО.
Украине внушили мысль о том, что с помощью оружия она воюет за некие демократические ценности и свободы и сможет победить Россию, заключил Полянский.
Ранее зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию Запада.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
ВС России получили новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Минпромторг: Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Российские войска получили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М от Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»), сообщили в Минпромторге.
В сообщении ведомства отмечается, Уралвагонзавод нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию. В Минпромторге отметили, что такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, передает ТАСС.
Отмечается, что очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля» говорит не только о эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ.
«Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции. Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна «Уралвагонзавод» была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», – отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Ранее Ростех отправил в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».
Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда HIMARS и сбили 43 украинских беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 43 украинских дрона и перехватили три снаряда системы РСЗО HIMARS, сообщило министерство обороны.
Беспилотники уничтожены возле поселков Таволжанка, Жовтневое (Харьковская область), Новодружеск, Берестовое, Залиман (ЛНР), Красная Гора, Подгородное (ДНР), Новогоровка, Работино, Гуляйполе, Мирное (Запорожская область) и Геройское (Херсонская область), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
С начала спецоперации уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5090 беспилотников, 426 ЗРК, 10740 танков и других бронемашин, 1139 машин РСЗО, 5504 орудия полевой артиллерии и минометов.
Также Минобороны сообщило, что в последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
Китай призвал стороны конфликта на Украине не нападать на гражданские объекты
Пекин призвал стороны конфликта на Украине не нападать на гражданские объекты
Сторонам конфликта на Украине следует воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя террористическую атаку на Крымский мост.
По словам Мао Нин, стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
На Донецком направлении за сутки отражено 12 атак ВСУ
На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки за минувшие сутки отражены 12 атак противника рядом с Первомайским, Веселым, Красногоровкой, Марьинкой и северо-западнее Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, под Ступочками, Константиновкой и Красным ДНР поражены скопления живой силы и техники ВСУ. У Красногоровки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе боевых действий потери противника на этом направлении составили до 400 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артсистема М777, три польские самоходные артиллерийские установки Krab, самоходная артустановка «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника поблизости от Червоной Дибровой и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР). Также в районах пунктов Терны ДНР, Червоная Диброва, Кармазиновка, Ковалевка ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, сообщил Конашенков.
В районе Кузьмино ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены до ста военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, а также две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области. Под Владимировкой и Урожайным ДНР отражены три атака противника, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника рядом с Новоданиловкой Запорожской области. В районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ у Малой Токмачки и Успеновки Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили свыше 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица «МСТА-Б», а также пушка Д-44, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы «МСТА-Б», самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
При обстреле со стороны ВСУ в Белгородской области получили ранения пять человек
В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области получили ранения пять человек
После обстрела вооруженными силами Украины окраины поселка Шамино в Белгородской области ранения получили пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что под обстрел ВСУ попала окраина поселка Шамино.
«Пять человек пострадали – мирные жители. Бригадами скорой помощи пострадавшие доставлены в горбольницу №2», – написал он в Telegram.
В воскресенье в результате обстрела поселка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждения получили три частных дома и линия газоснабжения.
Российские силы уничтожили более 40 военных ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожили более 40 военных ВСУ, пытавшихся высадиться у Антоновского моста
Российская артиллерия в ночь на среду ликвидировала более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Военнослужащие группировки «Днепр» оперативно среагировали на попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста. Уничтожены более 40 украинских военных, передает ТАСС.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в боях у Антоновского моста украинские войска потеряли как минимум 100 человек убитыми, еще больше получили ранения.
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на артемовском направлении
Пушилин: Ситуация на артемовском направлении стабилизировалась
Ситуация на артемовском направлении стабилизировалась вопреки тяжелым боям около Клещеевки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На артемовском направлении … можно говорить об определенной стабилизации», – заявил Пушилин. В то же время он отметил, что на северо-западе от Клещеевки все еще продолжается «достаточно жесткое противостояние», передает ТАСС.
По словам Пушилина, самым активным остается краснолиманское направление, где за последние дни уничтожено большое количество бойцов ВСУ и захвачены ряд позиций. Кроме того, российские силы немного продвинулись на авдеевском направлении. ВСУ все еще пытаются пробить оборону в районе Угледара, но российские силы купируют эти попытки.
На прошлой неделе сообщалось, что российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.
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