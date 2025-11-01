Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Всего за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» за последнюю неделю в результате активных действий освободили Садовое в Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

В районе Купянск штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка от разрозненных групп противника в районе Петропавловки и Куриловки. Пресечена очередная попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.

За прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Всего за эту неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и бронемашин, десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 27 складов боеприпасов, 44 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За прошлую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и брое машин, в том числе три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки«Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям танковой, семи механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, трех штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка Гнатовки. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР и закрепились в его юго-восточной части.

За прошедшие сутки сорваны попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино, а также семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение, отчитались в Минобороны.

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. При этом потери противника составили до 395 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 19 станций РЭБ, девять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское.

За день до этого они освободили Вишневое в Днепропетровской области.

До этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.