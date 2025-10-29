Tекст: Антон Антонов

Российская авиация активно действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись по лесополосам в Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. На правом фланге наступления российские штурмовые группы продвинулись на 200 м.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не отмечается. В районе Искриковщины артиллерия и беспилотники группировки «Север» наносили удары по силам и технике ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении «Северяне» расширили зону безопасности у российской границы на Хатненском участке. В Волчанске на левом берегу реки Волчья подразделения «Северян» заняли и зачистили 14 зданий, закрепились. Суточное продвижение в этом районе составило 150 м. В районе Тихого удалось увеличить зону контроля на 200 м, а в лесу поблизости с Синельниково российские войска заняли два опорных пункта ВСУ и продвинулись еще на 350 м.

На участке Меловое-Хатнее штурмовики «Северян» продвинулись на 750 м по лесополосе. В Двуречанском районе по позициям ВСУ били артиллерия и расчеты ТОС-1А «Солнцепек».

На Липцовском участке фронта удары по радиоэлектронному оборудованию ВСУ наносили расчеты FPV.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» в районе Тихого продолжает выдавливать ВСУ на левый берег реки Волчья.