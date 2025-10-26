Tекст: Антон Антонов

«В Волчанске и окрестностях продолжаются тяжелые бои. Артиллерия и ТОСы группировки «Север» выжигают позиции ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых групп», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Волчанске российские военные смогли продвинуться на 250 м и занять 15 технических зданий на левом берегу реки Волчья. В районе Тихого «Северяне» продолжают выдавливать противника на левый берег реки Волчья, продвижение составило до 200 м. В лесу западнее Синельниково российские войска заняли два опорных пункта ВСУ, углубившись на 300 м.

На участке Меловое-Хатнее «Северяне» расширили контроль и овладели лесополосой, продвинувшись вперед сразу на 500 м. На Липцовском направлении ситуация оставалась стабильной, без значимых изменений, активных действий от ВСУ отмечено не было.

На Сумском направлении наступающие группы «Северян» также поддерживались огнем артиллерии и авиации. ВСУ усилили оборону новыми батальонами и пытались контратаковать, однако украинская штурмовая группа в районе Константиновки была своевременно обнаружена и уничтожена. Российские военные заняли новые позиции с продвижением вглубь на 100 м.

На Теткинском и Глушковском участках изменений не отмечено, однако удары артиллерии по целях ВСУ наносятся регулярно.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской), один взят в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 250 человек.

Историческая часть Волчанска, расположенная на правом берегу, была освобождена российскими войсками летом.

