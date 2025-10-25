80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 250 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 250 человек.
«За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Северян» при поддержке авиации и артиллерии продвинулись по лесополосам на правом фланге наступления вглубь территории на 100 м, где смогли закрепиться. ВСУ перегруппировываются.
На Теткинском и Глушковском направлениях изменений нет, однако российская авиация наносила удары по обнаруженным целям противника вблизи Рогозного.
На Харьковском направлении при поддержке реактивной артиллерии штурмовые подразделения «Северян» развивали наступление в Волчанске и на Хатненском направлении. ВСУ активных действий не предпринимали.
На левобережье Волчанска российские штурмовики зачистили 20 технических зданий, углубившись на 300 м. В районе Тихого «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу возле Синельниково российские подразделения оттеснили ВСУ на 250 м, заняв их позиции. Кроме того, на участке фронта Меловое-Хатнее продвижение по лесополосам достигло 400 м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, р оссийские десантники и морские пехотинцы группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ.