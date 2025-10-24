Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские десантники и морские пехотинцы группировки «Север» продолжают продавливать оборону ВСУ на правом фланге наступления, сообщает «Северный ветер». Их поддерживают авиация ВКС России и тяжелая реактивная артиллерия. Противник сосредоточен на восстановлении боеспособности, активных действий не предпринимал.

Штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам вглубь Сумской области на 100 метров и закрепились на новых позициях. Из-за нехватки пехоты ВСУ массово применяет дроны, включая переброшенный в регион 419-й отдельный батальон беспилотных систем для усиления ударов FPV-дронами.

На Теткинском и Глушковском участках фронта затишье, однако российская реактивная артиллерия и штурмовая авиация наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Павловки. Также комбинированным ударом российская сторона поразила украинский ЗРК, предположительно NASAMS, уничтожив пусковую установку и радиолокационную станцию.

На Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях идут тяжелые бои, по данным источника армия «Севера» продолжает продвигаться при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов. На Хатненском участке зафиксировано продвижение, противник активных попыток обороны не предпринимает. В самой Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовые группы зачистили шесть технических зданий и продвинулись на 150 метров. В районе Тихого также отмечено продвижение.

Западнее населенного пункта Синельниково российские штурмовики продвинулись на 350 метров, заняв два опорных пункта. Ракетным ударом в районе Коропы Харьковской области уничтожен командный пункт 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины, среди украинских военных есть потери, в том числе среди командного состава.

На участке Меловое-Хатнее российские бойцы расширяют зону безопасности у границы, продвинувшись до 500 метров, идут бои в населенном пункте Бологовка. В районе Липцов ВСУ укрепляет оборону, изменений на фронте не зафиксировано.

За сутки потери противника составили свыше 190 человек: более 140 – в Сумской области, свыше 50 – в Харьковской. На Сумском направлении уничтожены ББМ «Хамви», гаубицы, минометы, несколько ПВО и радиолокационных станций, техника, склады и большой парк БпЛА разного типа. В Харьковской области и на Липцовском направлении уничтожены станции РЭБ, техника, склады и более полусотни БпЛА. На Великобурлукском направлении ликвидированы миномет, грузовик и роботизированный комплекс.

