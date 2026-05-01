Медведев объяснил нехватку детских садов желанием россиян заводить детей

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в петербургский центр имени Алмазова обратил внимание на проблему нехватки дошкольных учреждений, передает ТАСС. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой он обсудил этот вопрос с сотрудниками медицинского комплекса.

«В чем позитив? Мы как бы ее решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует», – заявил политик. Он добавил, что государству приходится постоянно расширять сеть дошкольных учреждений, несмотря на разный уровень демографии в регионах.

Председатель «Единой России» признал, что первоначальные расчеты властей закрыть потребность в детских садах на ближайшие 10-15 лет не оправдались. По его мнению, наличие яслей служит важнейшим индикатором готовности людей обзаводиться потомством, поэтому руководство страны продолжит работу в этом направлении.

Политик также призвал бизнес активно участвовать в создании корпоративных детских садов. Подобные инициативы помогают компаниям эффективно удерживать ценных специалистов на рабочих местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Санкт-Петербурга решить проблему с нехваткой мест в яслях. Ранее глава государства назвал поддержку семей важнейшим направлением всех национальных проектов. Российский лидер также отметил постоянное увеличение числа желающих завести более одного ребенка пар.