Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Медведев: Программа «ЕР» выстроена по принципу «государство для человека»
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил ключевые ориентиры работы партии.
«Мы открыты для диалога со всеми гражданами нашей страны, еще раз это подчеркну», – заявил политик в ходе итогового форума «Единой России», передает РИА «Новости».
По его словам, политическая сила прислушивается к мнению россиян, защищает их интересы и регулярно отчитывается о своей деятельности. Именно поэтому формируемая народная программа станет не просто сильным заявлением, но и предельно конкретным документом.
«Новая народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходим из этого, работа уже ведется. Этот документ должен полностью отвечать принципу «государство – для человека», – отметил Медведев.
Председатель партии добавил, что к предстоящим выборам в Госдуму «Единая Россия» подходит с выполненными обязательствами перед миллионами людей. Он напомнил, что итоги грядущего голосования определят вектор развития страны на ближайшие годы.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о получении 2 млн инициатив в народную программу партии.
В новом документе авторы отразят конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.
Медведев называл оказание поддержки населению главной задачей политической силы.