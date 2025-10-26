Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Женщина зарезала мужа в Москве
Проводится доследственная проверка в связи с обнаружением тела мужчины с признаками насильственной смерти в квартире жилого дома на Тихорецком бульваре, сообщает ГСУ СК по Москве.
Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти «в виде ножевого ранения». По предварительным данным, удар ножом мужчине нанесла его супруга. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведомство сообщило в Telegram, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной жительница Нижнего Тагила получила шесть лет колонии за убийство мужа, которого ударила табуретом после того, как он укусил ее за руку.