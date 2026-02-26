На Украине мать выколола глаза ребенку ради выплат

Жительница Украины получила срок за умышленное ослепление сына ради выплат

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд на Украине приговорил жительницу Тернополя к семи с половиной годам лишения свободы за то, что она выколола глаз своему трехлетнему сыну ради социальных выплат. В офисе украинского генпрокурора заявили: «Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью, приведшее к потере ребенком глаза и стойкой потере трудоспособности», передает РИА «Новости».

Помимо реального срока заключения, суд обязал женщину выплатить средства на лечение мальчика и 600 тыс. гривен (13,9 тыс. долларов) в качестве морального вреда.

Ведомство уточнило, что в ноябре 2019 года неработающая мать требовала у врачей признать у ребенка инфекционное заболевание. Оставшись с сыном наедине, она причинила ему тяжелую травму глаза, вследствие чего мальчик ослеп на один глаз.

