Россиянин попался с наркотиками в Таиланде из-за быстрой езды

Турполиция Пхангана задержала россиянина за хранение наркотических веществ

Tекст: Мария Иванова

О задержании 33-летнего гражданина России на острове Пханган сообщила туристическая полиция Таиланда, передает ТАСС.

По данным правоохранителей провинции Сураттхани, мужчину подозревают в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ. Официальные обвинения ему уже предъявлены.

Патруль туристической полиции заметил автомобиль, который на высокой скорости ехал по жилому району. Машину остановили, при проверке документов водитель вел себя подозрительно, что стало поводом для дальнейшего допроса.

Во время допроса россиянин признался, что в арендованном им доме находятся запрещенные вещества. При обыске жилья полицейские обнаружили наркотики, о которых он говорил.

Кроме того, задержанный сообщил, что за несколько дней до инцидента принимал экстази. Его действия квалифицированы как незаконное хранение наркотических и психотропных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полиция Пхукета задержала семерых россиян за организацию нелегального покерного клуба.

Туристическая полиция ранее сообщила о поимке 19 граждан России на острове Пханган за различные нарушения.