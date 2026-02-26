В России начались доклинические испытания вакцины против аллергии на пыльцу амброзии

Tекст: Ольга Иванова

Вакцину против аллергии на пыльцу амброзии разрабатывают российские ученые, сообщают РИА «Новости». Сейчас препарат находится на стадии доклинических исследований, о чем рассказал директор государственного научного центра «Институт иммунологии» ФМБА России и главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Муса Хаитов.

По словам Хаитова, проблема аллергии на амброзию особенно актуальна для южных регионов России, где этот сорняк наиболее распространен. Он подчеркнул, что работа над созданием вакцины ведется активно, и ученые рассчитывают на успех в ближайшие годы.

О разработке сообщили на Форуме будущих технологий, который ежегодно проходит в Москве с 2023 года. В этот раз центральной темой мероприятия стала биоэкономика, а также обсуждались инновации в медицине будущего.

