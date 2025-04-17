Пашинян предсказал разрушение Армении из-за Карабаха

Tекст: Александра Юдина

Пашинян в ходе выступления в парламенте подчеркнул, что карабахское движение, если оно будет продолжено, станет инструментом, препятствующим государственности, суверенитету и независимости Армении, передает ТАСС.

Он отметил, что карабахское движение уже завершилось объективно и его продолжение будет разрушительным.

Пашинян заявил о происходящей в стране идеологической трансформации, которая предоставляет армянскому народу возможность иметь государство, которого у него никогда не было.

Он сравнил начавшуюся революцию с событиями 2018 года, подчеркивая ее значимость и выразив уверенность в ее завершении победой народа.

Ранее Пашинян предложил разработку новой конституции страны, указав на нелегитимность существующей в общественном восприятии.