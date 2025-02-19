Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разработку новой конституции страны, указав на нелегитимность существующей в общественном восприятии.
Пашинян выступил с инициативой принятия новой конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика, транслировавшееся по местным телеканалам. Он подчеркнул, что все референдумы, связанные с текущей конституцией, воспринимаются обществом как нелегитимные. По его мнению, новая конституция необходима для перехода от состояния «безгосударственной нации» к функционированию «государственно-образованного народа».
Ранее Пашинян уже озвучивал политическую цель создания новой конституции, которая будет тесно связана с гражданами Армении. Тем не менее, оппозиция обвиняет его в удовлетворении требований Азербайджана, касающихся исключения из основного закона упоминания о Декларации о независимости, включающей Нагорный Карабах. Пашинян признал этот регион частью Азербайджана, что вызвало подозрения в уступках Баку.
Ранее Эрдоган дал сигнал о возможности участия в будущих выборах, заявив о готовности баллотироваться на президентский пост в разговоре с известным певцом Ибрагимом Татлысесом.