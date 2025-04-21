Стало известно о вероятном появлении новых фигурантов в деле победителя «Танцев со звездами»

Стало известно о возможном появлении новых фигурантов в деле победителя «Танцев со звездами» о хищении у «Калашникова»

Tекст: Мария Иванова

В уголовном деле о хищении средств у концерна «Калашников» при поставках бракованных деталей могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников администрации Ивановской области и подрядной организации предприятия. Следствие продолжает работу, назначены экспертизы по качеству поставленных деталей, сообщает ТАСС.

Фигурант дела, победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, а также его партнер Алексей Морохов и экс-директор компании Юрий Чернышев признали вину и сотрудничают со следствием. Леденев частично возместил ущерб, выплатив концерну более 6 млн рублей, о чем сообщил его адвокат. Морохов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, Чернышев тоже дал признательные показания.

По версии следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года Морохов, Леденев и Чернышев закупили в Китае бракованные детали по заниженной цене и поставили их «Калашникову» с нарушением условий не менее двух контрактов. Подрядчик изначально знал о несоответствии продукции техническим требованиям. Действия подозреваемых нанесли концерну ущерб более 32 млн рублей, а часть похищенных средств фигуранты и неустановленные лица использовали по своему усмотрению.

Все подозреваемые проходят по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, которого обвиняют в мошенничестве при поставках комплектующих для концерна «Калашников».