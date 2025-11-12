То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
Власти Москвы решили вырубить в городе инвазивные растения
Власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, таких как ясенелистные клены, представляющих угрозу для местных экосистем, рассказала глава департамента природопользования Юлия Урожаева.
Власти Москвы в течение ближайших десяти лет планируют полностью удалить с территории города все ясенелистные клены и еще шесть наиболее опасных инвазивных видов растений, пишет«Коммерсантъ».
Руководитель департамента природопользования Юлия Урожаева представила в Мосгордуме постановление, направленное на борьбу с чужеродными растениями, которые угрожают местной экосистеме. Известный борщевик Сосновского уже стал причиной химических ожогов, аллергий и респираторных заболеваний в Москве.
По словам Урожаевой, в рамках инициативы составлен список из 32 инвазивных видов, разделенных на группы по степени угрозы и скорости распространения. В первую группу вошли шесть наиболее агрессивных видов – их планируют полностью устранить за три года. Особенно опасным считается клен ясенелистный, на долю которого приходится 85% падений деревьев в столице во время ледяных дождей; на его вырубку отведено десять лет.
Собранные данные о численности этих растений будут поступать как от управляющих организаций, так и по сообщениям жителей. Для обнаружения очагов применят спутниковое и беспилотное зондирование территорий. На участках с большой заселенностью инвазивными растениями власти разработают комплексные программы ликвидации с обязательным финансированием – за невыполнение новых требований ответственным лицам будут грозить штрафы.
Вопросы экспертов вызывает дальнейшее озеленение после удаления агрессивных видов. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко подчеркнул важность выбора альтернативных пород.
«Можно высадить другие виды кленов, ясень, вяз или деревья, привычные для Дальнего Востока, но очень важно отслеживать их инвазивность», – отметил Бойко.
Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм заявил, что список согласовывался с учеными и включает только действительно угрожающие экосистеме Москвы растения. По его словам, тополя, несмотря на жалобы москвичей из-за пуха, не являются инвазивным видом и не угрожают городской флоре.
В 2026 году в России введут серьезные штрафы для собственников всех типов земель за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.